Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года, заявил глава пропрезидентской партии «Слуга народа», депутат Александр Корниенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил стратегию военной безопасности страны, которая предусматривает переход армии на контрактную форму и отказ от срочной службы с обязательной службой в военном резерве. Ранее глава минобороны Украины Андрей Таран заявил, что вооруженные силы страны пока не могут отказаться от призыва на срочную службу.

«Отказ возможен уже с 2023 года», — заявил Корниенко в интервью агентству «Украинские новости».

Minval.az