По некоторым данным, дипломаты Франции и Армении проводят интенсивные встречи в Ереване, Париже и Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, ради того, чтобы попытаться делигитимизировать заключённое 9 ноября 2020 года трехстороннее Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как известно, этот документ был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фактически он остановил войну в регионе, напоминает «Московский комсомолец».

Однако, одна из трёх заключавших этот документ сторон, возможно, сегодня имеет другие интересы.

По данным нашего источника, близкого к дипломатическому окружению, президент Франции Эмануэль Макрон и Никол Пашинян рассматривают возможность принять новый план, предлагающий пересмотр предыдущей резолюции Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Скажем честно, если эта информация подтвердится, в будущем подобный шаг может иметь серьёзные последствия для всей мировой политики.

Возможно Париж, путем принятия новой резолюции Совбеза ООН, хочет создать статус-кво, где будет играть роль первой скрипки. Далее согласно этому проекту не исключено, что рассматривается возможность не просто введения французских войск на Южный Кавказ и их размещение вдоль армяно-азербайджанской границы, но и заход в Карабах. Нетрудно предугадать, что может случиться потом. И не захотят ли вслед за потомками наполеоновских солдат туда подтянутся другие государства ЕС? Кстати, первым идею иностранной интервенции в Армению озвучил именно Никол Пашинян и он же, закрепляя, повторил эту мысль в ходе встречи с Мишелем 17 июля 2021-го года.Следует отметить, что Шарль Мишель является протеже Макрона, так как обязан французскому президенту своей должностью в Евросоюзе. Надо отметить, что Мишель – Мануэль Макрон – Никол Пашинян представляют собой своеобразный «альянс популистов». Не исключено, что таким образом Франция хочет превратить Армению в свой личный геополитический форпост в Закавказском регионе.

Амбиции Франции можно понять. Судя по всему, ноябрьский итог Карабахской войны и заключённого, во многом благодаря усилиям Владимира Путина, трёхстороннего соглашения, не удовлетворили претензий Эмануэля Макрона. И все, что сейчас происходит, это всего лишь попытки вернуться обратно в регион и закрепиться там.

Понятно, что российская дипломатия не должна дремать. Россия, как постоянный член СБ ООН, имеет право наложения вето на любые резолюции, тем более, которые могут так или иначе затронуть ее собственные интересы. Ведь вслед за Карабахом может прийти очередь Крыма.

Понятно, что в данной большой игре армянский премьер может служить лишь разменной пешкой большой политики. И мы знаем, как в итоге поступают с такими пешками главные фигуры.

Minval.az