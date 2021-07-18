Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК своих собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает отходы своих питомцев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города.

«Городской совет Тель-Авива — Яффо одобрил поправку к муниципальному постановлению, требующую от владельцев собак предоставить образец ДНК своей собаки при продлении муниципальной лицензии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что недобросовестные хозяева получат штраф, а также будут обязаны оплатить расходы на тест ДНК.

Minval.az