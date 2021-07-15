Армянская армия постепенно приходит в себя от шока разгрома и поражения во Второй Карабахской войне и вновь начинает различные военные провокации на границе с Азербайджаном.

Одновременно провокации начали устраивать незаконные армянские вооруженные формирования, действующие в Карабахском регионе Азербайджана.

Совпадение? Не думаю!

P.S. Понимают ли армянские военные, чем для них в итоге может завершиться попытка в очередной раз наступить на одни и те же грабли? Да и зачем на них наступать — смысл?

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az