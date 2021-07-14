США внимательно следят за ситуацией в Грузиии. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Отвечая на вопрос, применят ли США какие-либо санкции в отношении тех представителей руководства Грузии, которые допустили случаи насилия 5 июля, во время которых пострадали журналисты, он отметил:

«У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их, однако мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии».

Он также призвал власти Грузии соблюдать права ЛГБТК-сообщества и защищать его представителей «от насилия, оскорблений, дискриминации и стигмы». «Что касается премьер-министра и его будущего, то, конечно же, это решение должен принять грузинский народ», — заключил Прайс, слова которого приводит издание «Новости-Грузия».

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