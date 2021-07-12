Рейтинг власти в Армении, скорее всего, будет снижаться. Об этом в эфире передачи «TALK TIME» 12 июля заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. При этом эксперт напомнил, что в 2018 году рейтинги исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна зашкаливали за 90%.

«Сейчас уже 54% от проголосовавших, и 26%, если считать от всех. Тем не менее, это существенно зависит от ряда обстоятельств, которые, правда, не очень зависят от самой Армении. Речь, в частности, идет о ценах на металлы на мировом рынке, от той помощи, которые оказывают Армении международные структуры, такие как Евросоюз, и от многого другого», — пояснил Искандарян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az