

Российский космический ядерный буксир «Зевс» можно использовать для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и «стрельбы» лазером, следует из материалов КБ «Арсенал» (входит в «Роскосмос») — одного из разработчиков комплекса.

В Исследовательском центре имени Келдыша сообщили, что его можно применять и в системе ПВО: он будет подсвечивать воздушные цели с орбиты.

Как следует из документов «Арсенала», имеющихся в распоряжении РИА Новости, в 2018-2019 годах конструкторское бюро провело научно исследовательские работы, чтобы выяснить, может ли «Зевс» не только дистанционно зондировать поверхность Земли и околоземное воздушное пространство, но и «воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением».

Помимо того, предусматриваются и гражданские задачи: обеспечение связи, вещание и ретрансляция, межорбитальная транспортировка грузов, доставка грузов к Луне.

Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019-ом на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые представили его макет, а на форуме «Армия-2020» — трехмерную графику его работы в космосе.

В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Юрия Урличича, представленной на «Королевских чтениях», говорилось о планах запустить в 2030 году космический ядерный буксир на орбиту для летных испытаний. После этого должны приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта завершится к июлю 2024-го и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.

Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название «Зевс», а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — «Нуклон».

Испытать капельный холодильник-излучатель для «Зевса» планируется на МКС.

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