

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о поступающих к ней обращениях оказать помощь в репатриации детей из Сирии от граждан Азербайджана и Кыргызстана, в которых не ведется работа по возвращению несовершеннолетних из зон вооруженных конфликтов. Об этом она сообщила журналистам в понедельник.

«Нам приходят обращения из Азербайджана, есть несколько обращений из Кыргызстана, где рассказывают о том, что их родственники находятся там в Сирии», — сказала Кузнецова, отвечая на соответствующий вопрос.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению места нахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращен 341 ребенок.

Minval.az