Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент мировая война невозможна, потому что сохраняется ядерный паритет.

«Может ли быть война? [Президент РФ Владимир] Путин четко сказал [на прямой линии], что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет», — отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, ядерный паритет является механизмом, который стабилизирует международные отношения. Песков подчеркнул, что постоянно наблюдаются попытки сломать этот паритет, но Россия «предприняла ряд действий, которые страхуют всю систему». Он отметил, что речь идет о разработке систем, сдерживающих паритет.

«Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна», — заключил Песков.

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