Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости.

Министры встали на фоне флагов своих стран, и один из турецких журналистов попросил Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы он не загораживал флаг России.

На это Лавров ответил шуткой: «Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать».

Члены делегаций и журналисты рассмеялись, а Чавушоглу добавил, что ему понравилась шутка российского министра.

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