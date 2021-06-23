На 97-м году жизни умер советский диктор Виктор Балашов, первым объявивший о полете Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщили в эфире «России 24», передают «Вести».
Дата: 2021/06/23 20:03
Раздел: Бывший СССР
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