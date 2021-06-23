Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг бывшего главы государства Михаила Саакашвили, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, взаимодействие двух стран основано на «вековой дружбе» и взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности, а потому рано или поздно вернутся к норме. «9 апреля, когда мы будем отмечать в Грузии День независимости, я не хочу, чтобы он завершился без выражения поддержки Украине в знак солидарности», — сказала Зурабишвили.

Политик отметила, что впредь и она, и президент Украины Владимир Зеленский будут стараться осторожнее относиться к двусторонним отношениям, а в следующем году Киев и Тбилиси совместно отметят 30-летие установления дипломатических связей.

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