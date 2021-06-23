Участники Всемирного съезда народов Чечни, который проходит в Грозном по инициативе Общественной палаты ЧР, потребовали от руководителя региона Рамзана Кадырова выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы республики, сообщает «Грозный-информ».

По словам вице-президента альянса чеченцев во Франции Али Бажаева, Кадыров обязан перед народом пойти на выборы главы региона. «В тот момент, когда по всему миру складывается негативное мнение о чеченцах, всех представителей нашего народа, проживающих за пределами ЧР, очень радуют изменения, которые произошли здесь. Масштабные проекты позволили создать лучший старт для нашей молодёжи. Все эти достижения чеченский народ связывает с именем человека, который добился для республики мира и процветания», — отметил он.

Депутат Госдумы Адам Делимханов также напомнил, что чеченцы «избавились от клейма экстремистов и террористов». По его словам, это результат работы, проделанной Кадыровым.

В мае глава Чечни заявил, что готов отказаться от участия в выборах, если жители региона выступят против его кандидатуры. «Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — сказал Кадыров, отметив, что еще не определился с участием в выборах.

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