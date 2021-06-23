Гражданская война в Афганистане с большой вероятностью возобновится после вывода сил НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА «Новости».

«Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций. Необходимо признать, что за 20 лет пребывания в стране значительной воинской группировки западного альянса он так и не смог добиться существенных результатов в стабилизации и формировании устойчивых структур государственного управления», — сказал Шойгу.

По словам министра, вывод сил альянса и последующая за этим гражданская война приведет к дальнейшему ухудшению жизни населения, массовой миграции и распространению экстремизма на соседние страны.

Minval.az