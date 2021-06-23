Специалисты «Федерального центра охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственное Россельхознадзору учреждение) разработали тест-систему выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотках крови животных, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Тест-система для выявления антител основывается на широко распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). «В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция», — говорится в сообщении.

Изменение цвета в реакции фиксируется с помощью высокочувствительных приборов — ИФА-ридеров, позволяющих автоматизировать процесс исследования. Методика протестирована в ходе исследований биологического материала домашних животных (кошках и собаках), сельскохозяйственных животных (свиньях), пушных зверей (хорьках, норках и лисах).

«Тест-система является мультивидовой, то есть предназначенной для анализа сывороток крови всех этих видов животных», — указывает ведомство. Кроме того, она универсальна, позволяя выявлять антитела, выработанные как в результате коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. В последнем случае можно сделать, например, о необходимости дополнительной ревакцинации животного.

Для проверки тест-системы были протестированы как невакцинированные животные, так и вакцинированные препаратом «Карнивак-Ков». «Метод показал высокую специфичность и чувствительность: у невакцинированных животных тест показал отрицательный результат, а у всех вакцинированных позволил выявить специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2», — добавляет Россельхознадзор.

«Сейчас такой анализ применяется в научно-исследовательских целях и будет доступен для юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев в ФГБУ «ВНИИЗЖ», в случае их заинтересованности», — говорится в сообщении ведомства.

Minval.az