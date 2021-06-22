

Спрос на отдых на российских курортах обвалился сразу на 50% после новостей о том, что с 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией. Об этом сообщил сервис бронирования Level. Travel со ссылкой на собственную статистику.

«Спрос на все российские курорты снизился пропорционально на 50% за выходные 19−20 июня по сравнению с выходными 12−13 июня. В числе курортов, куда упал спрос, абсолютно все популярные места для отдыха — Крым, Сочи, курорты Краснодарского края, Калининградская область, Санкт-Петербург и другие, — сообщает пресс-служба оператора.

По словам представителей Level. Travel, это совершенно закономерный результат, так как большинство организованных туристов летом выбирают пляжный отдых, а российские морские курорты уже не первую неделю переполнены, что признавали и в Ростуризме. В Турции же сейчас высокий сезон, комфортная погода, большое количество свободной качественной инфраструктуры и сравнительно невысокие цены даже по сравнению с российскими курортами — от 37 тыс. руб. на двоих на семь дней.

Спрос упал не только на будущие поездки — люди в срочном порядке меняют планы и перебронируют черноморские курорты на турецкие. Ассоциация туроператоров России уже отметила эту тенденцию, но пока не стала оценивать ее количественно и в долях.

Minval.az