

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили резко высказался в своем Facebook в адрес министра культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко.

Я уже давно не употребляю слово «барыга», но его оно характеризует как нельзя лучше!» — написал Саакашвили.

По словам экс-премьера, министр торгует своей должностью, продает разрешения на строительство в исторических районах украинских городов. Министерство под его руководством превратилось в «частное предприятие «Рога и копыта», считает Саакашвили.

При этом экс-президент Грузии утверждает, что Ткаченко целенаправленно занимается вымогательством с бизнеса и даже оштрафовал резиденцию корейского посла. Это, кстати, уже не первое резкое выступление Саакашвили. Ранее политик предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть Службу безопасности Украины.

Minval.az