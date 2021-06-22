

Центральная избирательная комиссия приняла решение провести пересчет голосов на 27 территориальных избирательных участках Армении.

23 июня с 10։00 пересчет голосов будет проводиться на территориальных избирательных участках №№ 2, 3, 4,5 ,7, 9,10,11,13,14,17, 23,24,25,31,33,34 и 25. То есть повторный подсчет голосов будет проводиться на 70 избирательных участках, передает «Спутник-Армения».

Отметим, что на досрочных выборах в парламент действовало 2008 избирательных участков по всей стране. В выборах приняли участие 25 политических сил и лишь три прошли в парламент . Из 2,578 миллиона граждан, имеющих право голоса, в выборах приняли участие 1 281 174 или 49,4%.

Minval.az