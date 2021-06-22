Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил в интервью армянской службе радио «Свобода», что экс-глава МИД Ара Айвазян лгал коллегам, работал против команды Никола Пашиняна и торпедировал процесс возвращения «пленных».

«Вплоть до 27 мая вопрос пленных не решался. Айвазян говорил нашим партнерам, что карты заминированных полей не существуют. И когда он подал в отставку, этот вопрос решился», — заявил Григорян.

По его словам, Айвазян лгал и преследовал цель создавать проблемы для политической команды и.о. премьера Никола Пашиняна.

«У вас не возникает вопроса, почему проблема не решалась долгое время, а как только он подал в отставку и перестал участвовать в переговорах — разрешилась?», — заявил Григорян.

Отметим, что 15 граждан Армении были переданы 12 июня в обмен на карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе.

«Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время подчеркиваем роль во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и шведское председательство в ОБСЕ», — сообщал тогда МИД Азербайджана.

С момента подписания трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, РФ и Армении на освобожденных территориях в Карабахе погибли 27 граждан Азербайджана при подрыве на минах, более 140 человек пострадали.

Официальный Баку продолжает призывать все соответствующие международные организации принять срочные меры в рамках своего мандата для оказания давления на Армению, чтобы потребовать выдать Азербайджану карту минных полей в других районах Карабаха.

Minval.az