Подготовительная работа российских миротворцев сыграла важную роль в вопросе недавнего возвращения 15 армянских военных из Азербайджана, сообщил журналистам во вторник посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Тот обмен, который вы упомянули [возвращение 15 армянских пленных], я не думаю, что был бы возможен, если бы не было очень существенной подготовительной работы российской стороны, российских миротворцев», — цитирует его ТАСС.

«Россия изначально делала все и делает все возможное, чтобы это [возвращение армянских пленных] осуществлялось, движение по этому пути шло вперед. Очень большая роль здесь лично командующего российскими миротворцами генерала Рустама Мурадова», — подчеркнул Копыркин.

Граждане Армении были переданы 12 июня в обмен на карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе, сообщал МИД Азербайджана.

«Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время подчеркиваем роль во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и шведское председательство в ОБСЕ», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

Minval.az