Победа партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» на досрочных выборах в парламент повлечет минимальные перемены в отношениях Еревана и Москвы, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«На наши отношения с Арменией победа на парламентских выборах партии Пашиняна повлияет в самой меньшей степени, потому что эти отношения уже испытанные и закреплены в трёхстороннем соглашении по урегулированию в Нагорном Карабахе», — сказал Калашников в понедельник.

По его мнению, «никаких перемен во взаимоотношениях РФ и Армении, в том числе по линии ВТС», в связи с формированием нового состава парламента не будет.

Калашников считает, что «если бы большинство в парламент набрал блок Кочаряна, это бы создало дополнительную турбулентность, несмотря на то, что он наш старый новый партнер».

«Это все понимали, поэтому я думаю, что, скорее всего, Москва признает эти выборы», — отметил глава комитета.

Вместе с тем, «по итогам прошедших выборов будет дальше закрепляться раскол общества внутри Армении, который давно существует», сказал Калашников.

Minval.az