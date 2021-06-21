И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что его победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию. Об этом он сказал, выступая в штабе правящего «Гражданского договора». Его слова приводит ереванский «Спутник».

«Народ Армении заговорил и принял свое решение, и содержание этого решения ясно. Оно было сформулировано в ходе предвыборной кампании. Произошло то, что ожидалось. Ожидалось что на этих выборах неизбежно победит гражданин»— заявил он.

Пашинян поблагодарил и выразил слова признательности гражданам Армении, которые, пройдя сквозь жестокие испытания, «вновь обрели друг друга».

«И вот теперь пришла пора восстановить национальное и общественное согласие», — сказал он.

По мнению Пашиняна, народ Армении за три года осуществил вторую революцию: на этот раз «стальную» вместо «бархатной». Он заверил, что все «договоренности с народом» будут выполнены.

И.о. премьера заявил также, что страница фальсификации выборов навсегда закрыта. Он также отметил высокий профессионализм полиции и СНБ в деле охраны правопорядка и общественной и государственной безопасности.

Minval.az