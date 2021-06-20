Следственный комитет Армении получил и подготовил 66 материалов в связи с правонарушениями, допущенными на досрочных парламентских выборах в воскресенье, сообщает пресс-служба ведомства.

«Получены и подготовлены 66 материалов, а также три уголовных дела. Материалы касаются нарушения тайны голосования, входа на избирательный участок с оружием, применения насилия, препятствования деятельности наблюдателя», — отмечают в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что возбуждены три уголовных дела по факту применения насилия в избирательном участке, нарушения тайны голосования, в отношении двух человек избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.

Minval.az