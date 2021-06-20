Прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами состоится 30 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют граждан страны.
Прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами состоится 30 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют граждан страны.
Дата: 2021/06/20 23:04
Раздел: Бывший СССР
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