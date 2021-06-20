Сообщения о рождении у жительницы ЮАР сразу 10 детей за раз не подтверждаются. С опровержением выступил местный Минздрав после проверки информации.

«Ни в одной из больниц ЮАР в текущем месяце не рождались у одной женщины 10 детей», — цитирует заявление министерства «Лайф» со ссылкой на местную радиостанцию SABC .

Медицинские власти страны на протяжении десяти дней проводили проверку всех роддомов и соответствующих учреждений. Нигде подобного факта зафиксировано не было.

Сама виновница этой новости Тамара Ситхоле уже попала в поле зрение правоохранителей. По данным The Daily Beast, у неё в течение последнего года вообще не было беременности. Официального заявления от властей пока нет, но его обещают опубликовать в ближайшее время.

Гражданский муж Ситхоле, который стал для местных СМИ источником информации о рождении 10 детей, призвал прекратить направлять пожертвования в адрес семьи на содержание новорожденных.

Minval.az