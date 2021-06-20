Возглавляемый бывшим президентом Армении Саргсяном блок «Честь имею» пожаловался на «террор в отношении ведущих политических сил», в частности, на его кандидатов и рядовых сторонников.

Фракция сообщила об обысках и арестах, многие из которых отменены судами.

«Все, кто нарушает законный процесс выборов, должны не сомневаться, что их действия будут тщательно расследованы и они будут наказаны по всей строгости закона», — отмечается в публикации в Фейсбуке.

Блок рассчитывает, что незаконные знаки и пометки на бюллетенях «Честь имею» — информация об этом получена из разных избирательных участков и от наблюдателей — не станут поводом для признания выборов недействительными. Однако после голосования такие инциденты должны быть расследованы.

«Честь имею» призывает граждан не бояться и пойти голосовать за него.

Minval.az