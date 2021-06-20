Я участвовал в заседании ЦИК, на котором комиссия вынесла предупреждение партии «Гражданский договор» и Николу Пашиняну из-за нарушения порядка «дня тишины». Об этом заявил представитель альянса «Армения» Арам Вардеванян.

«Возможно, наше общество не в курсе того, что на момент вчерашнего заявления Никол Пашинян не только нарушил порядок «дня тишины» как кандидат в депутаты, но и вернулся из отпуска и пытался все нарушить официально. Это обстоятельство не было известно и ЦИК. Это выяснилось в ходе разъяснения представителя «ГД». Хочу отметить, что «ГД» — единственная из 25 сил, в отношении которой была применена такая мера ответственности. Это то, чего мы ожидали от ЦИК», — заявил Вардеванян. Он пояснил, что в таких случаях либо выносится предупреждение, либо, если нарушение имеет серьезные и необратимые последствия, подается заявление в Административный суд по вопросу признания регистрации партии недействительной.

Что касается обнародованной видеозаписи, на которой видно, как полицейские подвергают приводу начальника штаба блока «Армения» Паракара, то Вардеванян сказал: «Да, дело было в Паракаре, но стражи порядка заверили меня в том, что представителя блока «Армения» в Паракаре освободят. Им просто необходимо подготовить какие-то материалы по результатам рассмотрения очередной жалобы. Они будут выполнены и его выпустят», — заключил представитель альянса «Армения». Его слова приводит армянский интернет-сайт news.am.

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