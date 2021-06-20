

Посол России Анатолий Антонов вылетел в США после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк, откуда затем должен направиться в Вашингтон.

Перед вылетом Антонов заявил агентству, что у него уже запланировано несколько встреч в США, которые начнутся в понедельник, 21 июня. Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной. «Еду с оптимистичным настроем», — добавил он.

Ранее по итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин рассказал, что стороны договорились о возвращении послов России и США в посольства в Москве и Вашингтоне.

Minval.az