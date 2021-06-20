

Более 2 тыс. избирательных участков на внеочередных выборах в Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении открылись в воскресенье в 08:00 по всей стране. Голосование завершится в 22:00.

Среди участвующих в выборах 25 политических партий и блоков фаворитами, согласно соцопросам, считаются партия «Гражданский договор», лидером которой является нынешний глава кабмина Никол Пашинян, и блок «Армения», возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном.

Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна «Честь имею», и две парламентские оппозиционные партии — «Процветающая Армения», бессменным лидером которой является один из богатейших людей страны Гагик Царукян, и «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии «Армянский национальный конгресс», передает ТАСС.

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку — 7%.

Проголосовать смогут более 2,5 млн человек. С 11 по 13 июня проводилось электронное голосование, в котором приняли участие 650 человек — служащие дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе за рубежом. По армянскому законодательству другие граждане республики, проживающие за рубежом, голосовать не могут, поскольку армянская диаспора слишком многочисленна. Данные электронного голосования будут опубликованы вместе с основными после того, как будут подведены итоги.

Minval.az