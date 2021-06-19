Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал детям о своих конституционных функциях, а также представился «глюкозой для взрослых». Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с врачами во второй детской больнице Минска, передает Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе своего визита Лукашенко пообщался с мальчиком, у которого он поинтересовался углеводным батончиком, содержащим глюкозу.

«Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против?» — спросил Лукашенко.

Мальчик в ответ промолчал.

Помимо этого, глава республики также отметил, что в Белоруссии нет необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса.

Minval.az