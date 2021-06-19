Посол США в России Джо Салливан объявил о скором возращении в Москву. Его слова приводятся в Twitter спикера американского диппредставительства Джейсона Ребхольца.

«После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включающих сферы стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — заявил Салливан.

При этом конкретные даты посол не привел.

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