Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках Дипломатического форума в Анталье вновь попросил, чтобы соседняя страна официально признала «отсутствие молдавского языка». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Ауреску заявил, что после того, как в апреле 2021 года Украина признала равнозначность между румынским языком «и так называемым молдавским языком», Киев должен официально признать, что молдавского языка не существует.

Minval.az