Беларусь намерена отказаться от приема самолетов с территории Украины. Об этом заявил Александр Лукашенко во время визита во 2-ю городскую детскую клиническую больницу, пишет Беларусь сегодня.

«Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь [в больнице] спасаем и будем спасать их людей — люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Ну, нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их для того, чтобы попасть в Турцию и дальше в Египет и так далее… Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты», — сказал Лукашенко.

По его словам, следует создать равные условия для самолетов Белавиа.

Minval.az