Россия выделила Армении $3,2 млн для помощи в постконфликтном восстановлении.
Об этом заявили в российском посольстве в Ереване.
Отмечается, что правительство РФ приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН.
Россия выделила Армении $3,2 млн для помощи в постконфликтном восстановлении.
Об этом заявили в российском посольстве в Ереване.
Отмечается, что правительство РФ приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН.
Дата: 2021/06/19 14:16
Раздел: Бывший СССР
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