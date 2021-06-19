День тишины, во время которого партиям и блокам запрещено проводить агитацию, наступил в субботу в Армении накануне внеочередных парламентских выборов. Запрет вступил в силу с полуночи по армянскому времени (23:00 пятницы).

Согласно законодательству Армении, в этот день лидерам и представителям избирательных субъектов нельзя будет проводить встречи со сторонниками, публиковать агитационные материалы в средствах массовой информации и социальных сетях, а также выступать по телевидению и радио. При этом баннеры и плакаты, которые уже размещены на улицах городов, могут оставаться, их обязательный демонтаж законом не предусмотрен, сообщает ТАСС.

Minval.az