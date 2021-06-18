Исключено, чтобы после выборов не было столкновений. Об этом на встрече с журналистами 18 июня заявил первый президент Армении, глава партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян.

«Если противостояние на выборах не выльется в физические столкновения, уже хорошо. Но это исключено. Обе стороны пойдут на все. Они уже заказали митинги, их намерения понятны»,- приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Тер-Петросян пояснил, что если страна пойдет по такому пути, то это будет второе поражение за год.

«Мы видим, какие силы вовлечены в эти выборы, к каким средствам они прибегают. Объявили войну друг против друга. С их стороны ожидаема любая авантюра. Пришло время протрезветь, иначе если по итогам войны мы потеряли «Арцах» (закавычено нами — прим. Минвала), то по итогам выборов можем потерять Армению. Я не преувеличиваю. Так и будет, если будут гражданские столкновения»,- добавил первый президент.

Minval.az