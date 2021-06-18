

С 1 сентября въезд на территорию России для граждан стран СНГ будет возможен только через приложение «Путешествую без COVID». Об этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на 90-м заседании Экономического совета СНГ.

Он уточнил, что с 1 июля въезд по приложению «Путешествую без COVID» будет обязательным для стран ЕАЭС, а с 1 сентября Россия планирует распространить эти правила на страны СНГ.

«Очень прошу серьезно к этому отнестись, чтобы люди из Содружества имели возможность въезжать в Россию. Без этого приложения въезжать будет невозможно», — отметил Оверчук.

Цифровая платформа, по его словам, помогает отгородиться от поддельных справок, которых, к сожалению, очень много и которые невозможно проверить.

Таким образом, весь поток документации по COVID будет помещен в надежную среду приложения.

В свою очередь зампред правления евразийского банка развития Тигран Саркисян (курирующие цифровые инициативы банка) отметил, что сведения о состоянии здоровья въезжающего не передаются принимающей стороне, учитывая конфиденциальность медицинских данных. Аккредитованная лаборатория, проведя тест, высылает гражданину в приложение «зеленый» QR-код, который принимающая страна считывает на въезде.

«Я вот сейчас ехал на заседание, и по радио услышал информацию о том, что в РФ появился черный рынок, где продаются бумажные справки о вакцинации. Цифровые решения помогут сразу уничтожить предпосылки для таких нарушений», — заявил Саркисян.

В приложение намечено добавить не только раздел о тестах, но и о вакцинации, а также (если правительства примут такое решение) о наличии антител у переболевших граждан.

В Армении и Беларуси приложение действует с 1 февраля: граждане государств-членов ЕАЭС могут беспрепятственно пересекать воздушную границу России при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Minval.az