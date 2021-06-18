Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил информацию.

«Да, работы в данном направлении ведутся», — сказал Борисевич.

Работу ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с Центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». Источник в ведомстве уточнил, что мукозальную вакцину против COVID-19 разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что в России создали Национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса, разработчиком выступил Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Информация о мутациях вируса будет впервые собрана на единой платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia)».

На данный момент в стране доступны четыре препарата для вакцинации. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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