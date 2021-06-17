Президент США Джо Байден является человеком твердых семейных ценностей с потенциальной зависимостью от алкоголя. Об этом рассказал хиромант Борис Акимов, посмотрев на снимок ладони Байдена, сделанный во время рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, у американского лидера «достаточно интересная рука» с длинной линией жизни и хорошим фоном Венеры, который относится к энергии силы. При этом первая линия удачи у президента США проявилась в 29 лет, когда он стал сенатором. Однако сразу после окончания удачи он попал в аварию, потерял жену и дочь.

Линия сердца у Байдена, считает хиромант, указывает на то, что он является семьянином-романтиком.

«Человек твердых семейных ценностей, и еще он говорит, что не пьет алкоголь, и я охотно этому верю, потому что у него есть потенциальная зависимость от алкоголя. Но благодаря тому, что он не пьет, ему пока ничего не грозит», — приводит его слова российский интернет-сайт news.ru.

Акимов также отметил линию покровительства, которая видна на руке Байдена. По словам хироманта, рядом с американским лидером всегда есть те, кто ему помогает. Кроме того, отношение людей к президенту всегда благосклонное.

Minval.az