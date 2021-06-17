В ходе поисковых работ обнаружены останки еще 3 погибших. Об этом сообщает армянский интернет-портал news.am.

С целью установления личностей погибших в Армении проведут судебно-медицинскую экспертизу.  С момента прекращения огня обнаружены 1579 тел.

Minval.az