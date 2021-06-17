Армянские производители в рамках Соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом с 2043 года откажутся от использования слова «коньяк» и обсуждают новое название, чтобы не потерять рынки, сообщил ТАСС и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

«Соглашением о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, подписанным в 2017 году, предусматривается отказ с 2043 года от использования слова «коньяк» при экспорте коньячной продукции в контексте защиты географических наименований ЕС. Соответственно, до 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать», — отметил Григорян.

Требование об отказе от названия «коньяк», содержащееся в соглашении, обусловлено тем, что термин является защищенным географическим наименованием, использовать которое, согласно действующими в ЕС правилами, можно только для продукции, произведенной во французском департаменте Шаранта, где находится город, именем которого и стали называть напиток. В соответствии с соглашением, ЕС выделит Армении финансовую помощь в размере €3 млн.

По словам и. о. вице-премьера, с 2032 года использование названия «коньяк» будет запрещено для внутреннего рынка самой Армении. Он уверен, что «функционал и инструментарий правительства для регулирования такого рода отношений к тому времени будет достаточно эффективен, чтобы контролировать соблюдение этого требования».

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