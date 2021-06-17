Президент США Джо Байден перед тем, как улететь из Женевы после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что «Россия сейчас в очень трудном положении». По его мнению, Россия пытается всеми силами удержать статус сверхгосударства.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам президента США, в последние три-пять лет крупные страны начали задавать себе вопрос, как сохранить свое лидерство в мире. Соединенные Штаты, как сказал Байден, тоже делают это.

«Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении. Их давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться мировой державой», — заявил он.

Он также считает, что РФ пытается остаться релевантной.

«Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, «Верхней Вольтой с ядерным оружием», — заявил Байден

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