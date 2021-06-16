Президент РФ Владимир Путин заявил, что если на Западе считают, что политика РФ непредсказуема, то это не значит, что так оно и есть.

«Ведь если на Западе считают, это совсем не означает, что так оно и есть. Позвольте мне ответить сначала на первую часть вашего вопроса. Вы сказали, что на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Позвольте послать вам ответную шайбу: выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора по ПРО — абсолютно непредсказуемая вещь. Зачем было это делать, разрушая основы международной стабильности в сфере стратегической безопасности?» — заявил Путин, отвечая на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от «непредсказуемой» политики, чтобы улучшить отношения со Штатами.

Президент РФ также напомнил о неожиданном и дестабилизирующем выходе США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году, выходе из Договора по открытому небу.

«Почти ничего не осталось. Слава богу, президент Байден принял …абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на пять лет», — добавил Путин (цитата по РИА Новости).

Владимир Путин подчеркнул, что РФ в рамках внешней политики ведет себя адекватно возникающим для нее угрозам, а РФ и США нужно договариваться о правилах поведения в международных делах.

«Вы считает, что мы ведем себя непредсказуем? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам, и полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях. которые мы сегодня упоминали — это и стратстабильность, и это и кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться, во всяком случае у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом», — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ отказаться от непредсказуемой внешней политики, чтобы наладить отношения с Западом.

Minval.az