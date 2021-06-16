Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о «красных линиях» лидеры стран не дошли так далеко, чтобы что-то делить.

«В целом нам понятно о чем говорят наши американские партнеры, им понятно о чем мы говорим когда речь ведем о «красных линиях», но, должен вам сказать откровенно, вот так вот далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве.

«По поводу этих «красных линий» я уже сказал много раз. Это понимание рождается в ходе переговорных процессов по ключевым направлениям взаимодействия. Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться», — сказал Путин.

Minval.az