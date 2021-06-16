США объявили Россию своим противником и врагом еще в 2017 году и решили поддерживать политические организации в РФ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

«Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом, противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Minval.az