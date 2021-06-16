Президент США Джозеф Байден рассказал о требованиях по стратегической стабильности и кибербезопасности, которые он озвучил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

Байден рассказал журналистам, что на встрече планировал затронуть вопросы стратегической безопасности и разработать механизмы, которые ее обеспечат. Стороны обсудили в деталях дальнейшие шаги: дипломаты будут создавать механизмы для контроля над новейшими видами вооружения, отмечает «Лента.ру».

Он также уточнил, что указал Путину на ключевые объекты инфраструктуры, которые ни в коем случае не должны подвергаться атаке: кибернетическими или иными средствами.

Ранее на встрече с журналистами российский лидер заявил, что они с Байденом договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности, а также согласились обсудить будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Minval.az