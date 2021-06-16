Москва обозначила приоритеты на предстоящих парламентских выборах в Армении. Сергей Копыркин, посол РФ в РА, в беседе с местными журналистами с тревогой констатировал, что в Армении определенные силы и деятели выступают с антироссийских и даже откровенно русофобских позиций, и, хотя и признал, что имеет право на жизнь плюрализм мнений, тем не менее озвучил предупреждение: «Не уверен, что такого рода позиция исходит из подлинных интересов Армении».

Можно долго спорить, вышел ли посол за рамки допустимого и можно ли здесь говорить о вмешательстве во внутренние дела Армении. Тем более это не доказательство для суда, что Россия приступит — или уже приступила — к активной «рихтовке» внутриполитического поля Армении.

Но в чем нет сомнений, так это в том, что заявление посла РФ Копыркина придает совсем другое звучание нашумевшему обещанию Роберта Кочаряна, второго президента Армении, приструнить фонд Сороса. Как уже сообщал Minval.az, второй президент Армении Роберт Кочарян, выступая перед своими сторонниками в Берде, отметил, что соросовские офисы в Армении будут запрещены, или, как минимум, их деятельность будет строго ограничена. Есть, конечно, версия, что в Армении и Пашинян, и его противники открыто обещают «разобраться» друг с другом после победы, что Никол Воваевич уже анонсирует «стальную революцию» и «кадровый погром», так что Роберту Седраковичу самое время озвучить свой ответ. Только вот еще в апреле нынешнего года глава Международного евразийского движения Александр Гельевич Дугин в одном из своих интервью, которое уже цитировал Minval.az, весьма жестко очертил «свободу рук» для Армении на западном векторе: «Кремль проводит красную линию для любой внутриармянской силы – никакого сотрудничества с Соросом. И будет работать с теми, кто эту черту переходить не будет. Позиция России такова, что Фонд Сороса должен быть «истреблен», американского посольства в Армении, самого крупного на Южном Кавказе, быть не должно <…> Ну можно оставить одного тихонького консула да и то следить за ним с утра до вечера. Пусть наши внимательные сотрудники ездят и смотрят, чтобы он вообще рта не открывал. Именно с такой позиции Россия будет разговаривать с любым, кто бы ни победил на выборах в Армении». И вот теперь Роберт Кочарян обещает выполнить по крайней мере первый пункт этого нового «плана Дугина» — «истребить» фонд Сороса. Так что на этом фоне вопрос, будет ли закрыто в Армении посольство США и получат ли российские спецслужбы право присматривать за аккредитованными в Ереване западными «тихонькими консулами» — это уже не теоретический допуск. Более того, если Кочарян оказался первым и пока единственным, кто обещал закрыть окно возможностей для фонда Сороса, не оставив «открытому обществу» даже щелочки в приоткрытой форточке, это еще не значит, что Москва не потребует выполнения этих условий от другого победителя, будь то Артур Ванецян или даже Никол Пашинян. И будем реалистами: у Армении, где Россия контролирует остатки армии, внешнюю границу, железную дорогу и много еще чего, не так уж много возможностей «трепыхаться» — даже если на посту премьера окажется самый что ни на есть убежденный «западник».

А это значит, что теперь у Вашингтона все меньше возможностей — и еще меньше смысла, честно говоря! — старательно выстраивать баланс между Баку и Ереваном. Тем более что последние «подвижки» в регионе, и прежде всего визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и подписание Шушинской декларации — дают изрядную пищу для размышлений: входить на Южный Кавказ и даже в Центральную Азию для США и их союзников логично через «турецко-азербайджанскую дверь». Процесс «геополитического переформатирования» Южного Кавказа уже стартовал, правила изменились, и это не тот случай, где Запад может позволить себе опоздать. Вне зависимости от того, из каких фондов формирует свою «предвыборную кассу» сенатор Роберт Менендес.

Отдел политики

Minval.az