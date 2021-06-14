Когда дезертир становится главнокомандующим, победы ждать не приходится.

Об этом в ходе предвыборной агитации в общине Каракерт Армавирской области 14 июня заявил второй президент, кандидат в премьер-министры от блока «Армения» Роберт Кочарян.

По его словам, сегодня различными сферами руководят люди, не имеющие отношения к тому, за что отвечают. «Министерство иностранных дел, например, парализовано уже в течение одного года. Дипломатическому корпусу во время войны не позволяли работать. Дипломаты тоже думали, что мы взяли Геташен и уже идем на Гянджу»,- приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Minval.az