До сих не понимаю, власти знают о числе погибших, пленных, пропавших без вести и не говорят, или не знают. Об этом заявил второй президент Армении, лидер блока «Армения», кандидат в премьер-министры РА Роберт Кочарян на встрече с жителями Мецамора.

«Для меня неприемлемо, что через восемь месяцев общественность не знает эти цифры. Если есть цифры – мы их опубликуем на следующий день после прихода к власти. Если их нет, нужна работа в этом направлении. Мы честно скажем, сколько погибших, пропавших без вести, пленных. Это не те данные, которые надо держать в секрете и давать повод для конспирологических теорий», — отметил второй президент Армении, которого цитирует армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az