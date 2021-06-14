Россия не намерена поставлять Ирану высокотехнологичные спутниковые системы, тем более, сам Тегеран вряд ли готов к такому сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью NBC у него поинтересовались, правда ли, что Россия готовится передать Ирану спутниковую технологию, которая позволит Ирану отслеживать и наносить удары по военным целям.

«Нет у нас таких намерений. Не знаю, технологически готов ли Иран воспринимать даже такое сотрудничество. Это же отдельная тема, очень высокотехнологичная», — цитирует Путина «Интерфакс».

Он также напомнил о готовности Москвы к сотрудничеству с другими странами в космосе, но отметил, что Россия выступает против милитаризации космического пространства.

«Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещённого на околоземном пространстве, и так далее. Поэтому у нас нет таких планов, особенно по передаче технологий такого уровня, о котором Вы сейчас сказали», — добавил он.

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